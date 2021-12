Infortunio Kean: le condizioni dell’attaccante della Juventus (Di martedì 21 dicembre 2021) Infortunio Kean: l’attaccante costretto al cambio. Le sue condizioni durante il match tra Juventus e Cagliari Moise Kean, autore del gol che decide Juventus–Cagliari, ma Infortunio che gli impedisce di portare a termine il match. L ’attaccante classe 2000 ha dovuto abbandonare anzitempo il campo a causa di un problema fisico, restando a terra e venendo così sostituito da Massimiliano Allegri con Dejan Kulusevski. Da valutare nelle prossime ore le sue condizioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021): l’attaccante costretto al cambio. Le suedurante il match trae Cagliari Moise, autore del gol che decide–Cagliari, mache gli impedisce di portare a termine il match. L ’attaccante classe 2000 ha dovuto abbandonare anzitempo il campo a causa di un problema fisico, restando a terra e venendo così sostituito da Massimiliano Allegri con Dejan Kulusevski. Da valutare nelle prossime ore le sue. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

calciomercatoit : ??#JuventusCagliari, infortunio per #Kean: al suo posto dentro #Kulusevski! - serieAnews_com : ???? Problemi per #Kean che, dopo aver sbloccato il match contro il #Cagliari, è stato costretto a chiedere il camb… - CMercatoNews : #JuveCagliari, #Kean prima segna ??, poi si fa male ?? #Juventus #JuveCagliari #Kean - CalcioNews24 : Infortunio #Kean: le condizioni dell’attaccante della #Juventus - cmercatoweb : ??#JuventusCagliari, altra tegola #Allegri: problema alla coscia sinistra per #Kean, cambio con #Kulusevski ?? -