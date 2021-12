Infortunio Ibrahimovic, le ultime sull’attaccante svedese non convocato da Pioli (Di martedì 21 dicembre 2021) Zlatan Ibrahimovic sarà assente nella gara di domani contro l’Empoli per un Infortunio al ginocchio. Le ultime Problema di sovraccarico al ginocchio sinistro per Ibrahimovic che non prenderà parte alla lista dei convocati del Milan in vista della trasferta di Empoli. Lo stesso Pioli in conferenza ha annunciato l’assenza dello svedese, che vorrà ritrovare al meglio in vista del ritorno in campo per il 6 gennaio contro la Roma. CONTINUA SU MILAN NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Zlatansarà assente nella gara di domani contro l’Empoli per unal ginocchio. LeProblema di sovraccarico al ginocchio sinistro perche non prenderà parte alla lista dei convocati del Milan in vista della trasferta di Empoli. Lo stessoin conferenza ha annunciato l’assenza dello, che vorrà ritrovare al meglio in vista del ritorno in campo per il 6 gennaio contro la Roma. CONTINUA SU MILAN NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #SerieA, @acmilan | Brutte notizie per Pioli: #Ibrahimovic salta #EmpoliMilan - JeriCool94 : Ibrahimovic ora ha un piccolo problema al ginocchio Domani diventerà infortunio di fine carriera - lucailenia04 : RT @IlCondorRed: L’infortunio di #Ibrahimovic è la logica conseguenza di aver preso come alternativa un inutile 35enne e un rottame di 20.… - CalcioNews24 : ??Le condizioni di #Ibrahimovic ?? - Kokodewa7890 : RT @IlCondorRed: L’infortunio di #Ibrahimovic è la logica conseguenza di aver preso come alternativa un inutile 35enne e un rottame di 20.… -