Infezioni di origine professionale: Napoli in vetta per decessi (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nuovo report nazionale sulle Infezioni di origine professionale da coronavirus stilato dalla Consluenza statistico attuariale dell’Inail. Da questo emerge che al Sud c’è stato un 12.9% dei casi di denunce con la Campania che ha oltre un terzo, 5.9%. Le province col maggior numero di contagi da inizio pandemia sono quelle di Milano, Torino e Roma. Napoli ha il quarto posto col 4%. Il capoluogo partenopeo scende al quinto posto se si calcola il maggior numero di contagi professionali accaduti nel mese di novembre ed è in testa tra le province con più decessi da inizio pandemia, 7.9%. In questa classifica speciale compaiono anche Caserta col 2.1% e Salerno col 2%. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nuovo report nazionale sulledida coronavirus stilato dalla Consluenza statistico attuariale dell’Inail. Da questo emerge che al Sud c’è stato un 12.9% dei casi di denunce con la Campania che ha oltre un terzo, 5.9%. Le province col maggior numero di contagi da inizio pandemia sono quelle di Milano, Torino e Roma.ha il quarto posto col 4%. Il capoluogo partenopeo scende al quinto posto se si calcola il maggior numero di contagi professionali accaduti nel mese di novembre ed è in testa tra le province con piùda inizio pandemia, 7.9%. In questa classifica speciale compaiono anche Caserta col 2.1% e Salerno col 2%. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Infezioni di origine professionale: ##Napoli in vetta per #Decessi ** - SilvioMagliano : RT @crpiemonte: L'odg 572 di @SilvioMagliano chiede che sia introdotto anche in Piemonte lo screening gratuito per la #malattiadiChagas che… - crpiemonte : L'odg 572 di @SilvioMagliano chiede che sia introdotto anche in Piemonte lo screening gratuito per la… -