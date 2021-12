India | rifiutano cibo a scuola | la cuoca è di casta ' bassa'

Advertising

lukealb : La cuoca della scuola è un’ex intoccabile, le famiglie delle caste superiori impongono ai figli di boicottare i pas… -

Ultime Notizie dalla rete : India rifiutano

Agenzia ANSA

Gli studenti di una scuola superiore statale, nel villaggio di Jaul, nello stato nord - orientale dell'Uttarakhand, da una settimanadi mangiare alla mensa, perché la cuoca appartiene alla casta dei Dalit, gli ex intoccabili. Lo ha denunciato ai media il preside Prem Singh, che dirige l'istituto statale. La donna, Sunita ...... il primo è il numero ancora relativamente elevato di persone chedi vaccinarsi o che non ... Non a caso la Omicron è stata identificata in Sudafrica e prima di questa, la Delta, in. Non ...Gli studenti di una scuola superiore statale, nel villaggio di Jaul, nello stato nord-orientale dell'Uttarakhand, da una settimana rifiutano di mangiare alla mensa, perché la cuoca appartiene alla cas ..."Il nostro paese, il nostro Cantone, ha i mezzi per ridare umanità a una situazione divenuta disumana: accordare il permesso di dimora, per caso di rigore, a India, alla sua mamma Munaja e a suo frate ...