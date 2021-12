Incubo Pioli, si ferma anche Ibra: le condizioni (Di martedì 21 dicembre 2021) Altro giro, altro infortunio in casa Milan questa volta a fermarsi è Zlatan Ibrahimovic lo svedese infatti non sarà convocato per la sfida di Empoli. Un Incubo senza fine per Stefano Pioli il quale dovrà a fare a meno anche di Leao e Rebic, insomma una vera e propria emergenza offensiva che rende ancora più difficile la trasferta in Toscana. Milan Infortunio IbrahimovicLe condizioni di Ibrahimovic L’attaccante svedese non prenderà parte al match di Empoli a causa di un sovraccarico al ginocchio sinistro. Le sue condizioni restano dunque da monitorare ed in questo senso la sosta natalizia diventa una bella notizia per i tifosi rossoneri. Leggi su rompipallone (Di martedì 21 dicembre 2021) Altro giro, altro infortunio in casa Milan questa volta arsi è Zlatanhimovic lo svedese infatti non sarà convocato per la sfida di Empoli. Unsenza fine per Stefanoil quale dovrà a fare a menodi Leao e Rebic, insomma una vera e propria emergenza offensiva che rende ancora più difficile la trasferta in Toscana. Milan InfortuniohimovicLedihimovic L’attaccante svedese non prenderà parte al match di Empoli a causa di un sovraccarico al ginocchio sinistro. Le suerestano dunque da monitorare ed in questo senso la sosta natalizia diventa una bella notizia per i tifosi rossoneri.

Advertising

MilanWorldForum : Pioli: continua l'incubo Spalletti Le news -) - na2_de : Bravo Napoli. Incubo incubo incubo Milan. Pioli ha 24 ore per dimettersi. #MilanNapoli - tonytally : che schifo ho finito gli insulti per ballo non sa difendere pioli lo mette sulla trequarti? dove cazzo sono andati… - cn1926it : FOCUS #Milan e #Napoli in calo: #Pioli affronta l’incubo #Spalletti. Occhio a #Ibra! -