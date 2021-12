“Incastrati” | arriva la serie Netflix con Ficarra e Picone

Leggi su 361magazine

(Di martedì 21 dicembre 2021) Disponibile sul cartolo dal primo gennaio 2022sbarcano sucon una nuova. Si chiamae sarà disponibile sul catalogo dall’uno gennaio 2022. Un omicidio, due amici capitati nel posto sbagliato al momento sbagliato e tanti malintesi che li porteranno in situazioni surreali. Scritta, diretta e interpretata da Salvoe Valentino, che per la prima volta si cimentano con la serialità. Laè prodotta da Attilio De Razza per Tramp Limited ed è interamente girata in Sicilia. SINOSSIè unacomedy in 6 episodi che, attraverso il linguaggio e l’ironia tipici di, racconta, in perfetto stile commedia ...