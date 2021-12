In Senato sono partite finalmente le votazioni sulla legge di bilancio (Di martedì 21 dicembre 2021) Alle due di notte, la commissione bilancio del Senato ha iniziato finalmente la maratona notturna per votare gli emendamenti dei partiti di maggioranza per la manovra economica, riformulati dopo l’intesa con il governo. Lo stallo si è sbloccato in una riunione fra capigruppo, relatori ed esecutivo. Ma i Senatori sono ancora in attesa dell’emendamento sul Superbonus. Dopo giorni di trattative, la quadra tra politica e coperture finanziarie è stata trovata. I 600 milioni a disposizione dei Senatori per le modifiche – spiega Repubblica – sono stati divisi in 400 milioni sui temi trasversali e 200 affidati ai partiti, in base all’entità dei gruppi parlamentari: 42 milioni al M5S, 38 alla Lega, 25 a Forza Italia, 24 al Pd, 18 a LeU, 11,5 a Italia Viva, 27 a Fratelli ... Leggi su linkiesta (Di martedì 21 dicembre 2021) Alle due di notte, la commissionedelha iniziatola maratona notturna per votare gli emendamenti dei partiti di maggioranza per la manovra economica, riformulati dopo l’intesa con il governo. Lo stallo si è sbloccato in una riunione fra capigruppo, relatori ed esecutivo. Ma iriancora in attesa dell’emendamento sul Superbonus. Dopo giorni di trattative, la quadra tra politica e coperture finanziarie è stata trovata. I 600 milioni a disposizione deiri per le modifiche – spiega Repubblica –stati divisi in 400 milioni sui temi trasversali e 200 affidati ai partiti, in base all’entità dei gruppi parlamentari: 42 milioni al M5S, 38 alla Lega, 25 a Forza Italia, 24 al Pd, 18 a LeU, 11,5 a Italia Viva, 27 a Fratelli ...

Advertising

EnricoLetta : Da quando sono diventato Segretario del PD mi sono impegnato per il #DDLZan. Dopo la tagliola del Senato in tanti i… - elio_vito : E ma loro sono i migliori...! O forse no? ?? @petergomezblog ?? - fattoquotidiano : Manovra, piogge di micro richieste al Senato. Ci sono anche 250mila per i dirigenti Enac e i fondi per le celebrazi… - cuntrariusa : RT @nomfup: Sono le ore decisive al Senato per difendere un emendamento, coperto da tutti i gruppi parlamentari, sul bonus per la terapia p… - angiuoniluigi : RT @Linkiesta: In Senato sono partite finalmente le votazioni sulla legge di bilancio -