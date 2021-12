In offerta di Natale lo Xiaomi Redmi Smart Band Pro su Amazon (Di martedì 21 dicembre 2021) Mancano ormai quattro giorni a Natale e la frenesia dei regali aumenta sempre di più. Qualora foste alla ricerca di un fitness tracker ottimo per qualità/prezzo allora siete nel posto giusto. Quest’oggi, martedì 21 dicembre, possiamo indicarvi l’offerta su Amazon relativa alla Xiaomi Redmi Smart Band Pro. L’orologio intelligente è disponibile (in versione italiana) al prezzo di 39,99 euro (invece di 49,99 euro di listino). Vediamo insieme le principali caratteristiche tecniche del wearable del produttore cinese. L’indossabile sfoggia un display AMOLED più ampio da 1,47 pollici con un rapporto schermo-corpo pari al 66.7% in grado di concedere una perfetta esperienza visiva, con gamma di colori 100% NSTC ed una luminosità regolabile fino ad un massimo di 450 nit, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) Mancano ormai quattro giorni ae la frenesia dei regali aumenta sempre di più. Qualora foste alla ricerca di un fitness tracker ottimo per qualità/prezzo allora siete nel posto giusto. Quest’oggi, martedì 21 dicembre, possiamo indicarvi l’surelativa allaPro. L’orologio intelligente è disponibile (in versione italiana) al prezzo di 39,99 euro (invece di 49,99 euro di listino). Vediamo insieme le principali caratteristiche tecniche del wearable del produttore cinese. L’indossabile sfoggia un display AMOLED più ampio da 1,47 pollici con un rapporto schermo-corpo pari al 66.7% in grado di concedere una perfetta esperienza visiva, con gamma di colori 100% NSTC ed una luminosità regolabile fino ad un massimo di 450 nit, ...

