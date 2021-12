In Campidoglio al posto di Calenda:"Una grande responsabilita'. Mia battaglia su impianti rifiuti" (Di martedì 21 dicembre 2021) "Entrare al posto di Carlo Calenda e' una grande responsabilita' e un grande onore, cerchero' di affrontare questo compito al meglio". Cosi' ad ANSA Francesco Carpano, 28 anni, ex studente LUISS e ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 dicembre 2021) "Entrare aldi Carloe' una' e unonore, cerchero' di affrontare questo compito al meglio". Cosi' ad ANSA Francesco Carpano, 28 anni, ex studente LUISS e ...

