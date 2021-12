Illusioni perdute | un Balzac sontuoso che parla al presente

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 21 dicembre 2021) Gli antenati dei social, nella Parigi di due secoli fa, erano i piccioni viaggiatori, incaricati di diffondere le fake news a velocità d’ali per costruire o distruggere ‘casi’ e reputazioni: è solo un dettaglio tra i mille che fanno di “” di Xavier Giannoli, che era in concorso a Venezia ed esce il 30 dicembre con I Wonder Pictures – dopo le anteprime dal 23 in alcune città - un affresco al vetriolo dei meccanismi che governano l’informazione tanto di ieri quanto di oggi. Il focus della sceneggiatura, basata sull’omonimo romanzo-cardine della monumentale “Comédie Humaine” di Honoré De, è tutto su questo tema. E’ un grande e anomalo film letterario, quello di Giannoli, che va ben oltre lo splendore dei costumi e degli arredi. Perchè usa lo sguardo tagliente dello scrittore sulla sua Parigi della Restaurazione, ...