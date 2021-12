Il vaccino Pfizer crea una barriera anche nel naso: lo studio di Tor Vergata (Di martedì 21 dicembre 2021) Da un recente studio, coordinato dal dipartimento di Otorinolaringoiatria dell'Università di Tor Vergata di Roma, sarebbe emerso che il vaccino a m - Rna di Pfizer - Biontech offrirebbe una barriera ... Leggi su globalist (Di martedì 21 dicembre 2021) Da un recente, coordinato dal dipartimento di Otorinolaringoiatria dell'Università di Tordi Roma, sarebbe emerso che ila m - Rna di- Biontech offrirebbe una...

Advertising

rafbarberio : FUORI I MERCANTI DAL TEMPIO Su #Rainews24 un noto virologo si e' detto poco entusiasta del #vaccino proteico della… - MediasetTgcom24 : 'Anch'io ho fatto la terza dose, è falso il contrario': il creatore del vaccino Pfizer-BioNtech con una foto smenti… - DavidPuente : Il video mostra un bambino americano danneggiato dal vaccino anti Covid di Pfizer? No! Attenzione alla campagna No… - SieteCornuti : Il creatore del vaccino Pfizer avverte: 'Anche con terza dose si può trasmettere il Covid' - i_Stef : RT @autocostruttore: Ema: 'Non sappiamo se servirà un nuovo vaccino contro Omicron' Ma come no? Ma si che servirà... Ce lo chiedono Pfizer,… -