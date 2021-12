Il trucco di Benedetta: Metti del pepe nero in grani nella lavatrice: Il risultato sarà fantastico, da non credere, Guarda (Di martedì 21 dicembre 2021) Sai che il pepe nero può essere miracoloso se usato in lavatrice? Aiuta a proteggere e a mantenere brillanti i colori dei nostri vestiti: per questo è utile aggiungerlo nel cestello della lavatrice, per ravvivare i nostri capi e ottenere un bucato perfetto. Tutto ciò utilizzando una spezia che agisce come un detersivo naturale, ecologico e fai da te! Sai perché utilizzare il pepe nero in lavatrice può essere miracoloso? Si tratta di una spezia che aiuta a proteggere e a mantenere brillanti i colori dei nostri vestiti, senza l’utilizzo di detersivi troppo aggressivi e abrasivi, che potrebbero rovinarli e sbiadirli. Per questo è utile aggiungerlo nel cestello della lavatrice, per ravvivare i nostri capi e ottenere un bucato perfetto: tutto ciò ... Leggi su cityroma (Di martedì 21 dicembre 2021) Sai che ilpuò essere miracoloso se usato in? Aiuta a proteggere e a mantenere brillanti i colori dei nostri vestiti: per questo è utile aggiungerlo nel cestello della, per ravvivare i nostri capi e ottenere un bucato perfetto. Tutto ciò utilizzando una spezia che agisce come un detersivo naturale, ecologico e fai da te! Sai perché utilizzare ilinpuò essere miracoloso? Si tratta di una spezia che aiuta a proteggere e a mantenere brillanti i colori dei nostri vestiti, senza l’utilizzo di detersivi troppo aggressivi e abrasivi, che potrebbero rovinarli e sbiadirli. Per questo è utile aggiungerlo nel cestello della, per ravvivare i nostri capi e ottenere un bucato perfetto: tutto ciò ...

Advertising

lillydessi : Alici fritte di Benedetta, il secondo piatto Natalizio. Il trucco: 'Ecco cosa grattugio nella panatura per esaltare… - bubetteparis65 : @AmiciUfficiale Bravissima Sissi, però quel trucco proprio no..... troppo esagerata sta benedetta codina di eyeliner, troppo!!! - TruccoDaniele : Ho scoperto il brano Non lo scordare mai di Benedetta Trucco grazie a @Shazam. -