Il teaser di Fedeltà di Netflix | la miniserie promette di ricostruire le atmosfere del romanzo di Marco Missiroli

Col teaser di Fedeltà di Netflix sono state svelate le prime immagini e la data d'uscita dell'adattamento del romanzo best-seller di Marco Missiroli: il libro vincitore del Premio Strega Giovani, edito da Einaudi nel 2019, è stato trasformato in una miniserie da Alessandro Fabbri, Elisa Amoruso e Laura Colella, con la regia di Andrea Molaioli (La Ragazza del lago, Suburra – La Serie) e Stefano Cipani (Mio Fratello Rincorre i Dinosauri). Fedeltà di Netflix era già stata annunciata nel 2019, poi la pandemia ha inevitabilmente rallentato il progetto. Ora però la miniserie in 6 episodi prodotta da BiBi Film è pronta al debutto, previsto per il prossimo San Valentino: arriverà su Netflix, in tutti i ...

