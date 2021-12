Il superbonus per le villette è salvo: abolito il tetto Isee (Di martedì 21 dicembre 2021) È arrivato poco prima delle 6 del mattino in commissione Bilancio al Senato il fascicolo di emendamenti con la riformulazione del superbonus al 110%. Il testo, però, è stato subito accantonato su richiesta della maggioranza per valutazioni da approfondire, come si apprende da fonti parlamentari. Secondo alcune ricostruzioni, la riformulazione del superbonus non è quella concordata fra governo e maggioranza. In mattinata poi il compromesso a Palazzo Madama: con l’emendamento alla manovra, approvato dalla commissione Bilancio del Senato, “estendiamo il superbonus per le case unifamiliari a tutto il 2022 cancellando il precedente tetto Isee e abolendo la limitazione alla prima casa, prevedendo solo uno stato di avanzamento lavori del 30% al 30 giugno 2022”. Con l’emendamento alla manovra, approvato ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 dicembre 2021) È arrivato poco prima delle 6 del mattino in commissione Bilancio al Senato il fascicolo di emendamenti con la riformulazione delal 110%. Il testo, però, è stato subito accantonato su richiesta della maggioranza per valutazioni da approfondire, come si apprende da fonti parlamentari. Secondo alcune ricostruzioni, la riformulazione delnon è quella concordata fra governo e maggioranza. In mattinata poi il compromesso a Palazzo Madama: con l’emendamento alla manovra, approvato dalla commissione Bilancio del Senato, “estendiamo ilper le case unifamiliari a tutto il 2022 cancellando il precedentee abolendo la limitazione alla prima casa, prevedendo solo uno stato di avanzamento lavori del 30% al 30 giugno 2022”. Con l’emendamento alla manovra, approvato ...

