Il sultano di Dubai pagherà 635 milioni di euro alla ex moglie per il divorzio (Di martedì 21 dicembre 2021) Lei è la principessa Haya, 47 anni, sorella del re di Giordania e ha intentato all'ex marito, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 72 anni, sultano di Dubai, una causa di divorzio. Ebbene, un giudice londinese ha stabilito che il ricchissimo emiro deve alla principessa 550 milioni di sterline, circa 635 milioni di euro, per lei e per i loro due figli. Un divorzio record per la giustizia londinese. La principessa Haya si è trasferita insieme ai bimbi, Jalila di 13 anni e Zayed di 9, dagli Emirati Arabi Uniti a Londra, nel 2019. Il motivo? Era "terrorizzata dal marito". L'avvocato di Haya di Giordania è Fiona Shackleton, che in passato ha rappresentato il principe Carlo nel divorzio dalla principessa Diana.

