Il Real Madrid trema: altri due giocatori sono positivi al Covid! (Di martedì 21 dicembre 2021) Dopo i test molecolari svolti in giornata, sono emerse le positività di altri due membri del gruppo squadra: Alaba e Isco. Real Madrid, squadraDopo le positività emerse negli ultimi giorni di Asensio, Bale, Lunin, Rodrygo e del vice allenatore Davide Ancelotti, continua il periodo da incubo che sta vivendo il Real Madrid a causa del Covid. Questo il comunicato del club: “Il Real Madrid CF comunica che i nostri giocatori Isco e Alaba sono risultati positivi al test per il COVID-19?. Giorno dopo giorno la rosa a disposizione di Ancelotti sta subendo modificazioni e questo non può che complicare ... Leggi su rompipallone (Di martedì 21 dicembre 2021) Dopo i test molecolari svolti in giornata,emerse letà didue membri del gruppo squadra: Alaba e Isco., squadraDopo letà emerse negli ultimi giorni di Asensio, Bale, Lunin, Rodrygo e del vice allenatore Davide Ancelotti, continua il periodo da incubo che sta vivendo ila causa del Covid. Questo il comunicato del club: “IlCF comunica che i nostriIsco e Alabarisultatial test per il COVID-19?. Giorno dopo giorno la rosa a disposizione di Ancelotti sta subendo modificazioni e questo non può che complicare ...

Real Madrid, nuovi casi Covid: Alaba e Isco positivi Dopo i casi della settimana scorsa, il Real Madrid deve fare i conti con nuovi contagi. Dopo le passate positività di Marcelo, Modric, Asensio, Bale, Lunin, Rodrygo e Davide Ancelotti, figlio e assistente tecnico dell'allenatore...

Real Madrid, anche Alaba positivo al Covid Aumentano i casi di Covid all'interno del gruppo squadra del Real Madrid . Dopo i numerosi casi positivi riscontrati nello scorso fine settimana , e che ha riguardato giocatori come Modric, Asensio e Bale, questo pomeriggio i blancos avevano già annunciato la ...

TMW - Real Madrid, incontro settimana scorsa tra Florentino Perez e la famiglia Mbappé. Si tratta TUTTO mercato WEB Real Madrid, incubo coronavirus: anche Isco ed Alaba positivi Il coronavirus non lascia in pace il Real Madrid. La scorsa settimana i blancos hanno annunciato la positività ...

Real Madrid, anche Isco ed Alaba positivi al Covid-19 Il comunicato del club spagnolo che annuncia altri forfait per Carlo Ancelotti Il Real Madrid vive un periodo difficile per i tanti giocatori positivi al Covid-19. Dopo Asensio, Bale, Lunin e Rodygo e ...

