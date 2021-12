Il primo Natale: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di martedì 21 dicembre 2021) Il primo Natale: trama, cast e streaming del film Questa sera, 21 dicembre 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Il primo Natale, film italiano del 2019 diretto e interpretato da Ficarra e Picone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Sicilia, 2019. La chiesa di un piccolo paesino, Rocca di Mezzo Sicula, organizza tradizionalmente un presepe vivente. A dirigere le preparazioni è il sacerdote della chiesa, Valentino, un prete pignolo e molto legato all’immagine del presepe iconografico, che ha delegato alla preghiera il compito di risolvere qualsiasi impedimento, tant’è che quando gli si pone un problema davanti prega al posto di agire. Nel frattempo Salvo, un goffo ed egoista ladro di reliquie religiose, dopo aver scoperto il valore di un bambinello ... Leggi su tpi (Di martedì 21 dicembre 2021) Il: trama, cast e streaming delQuesta sera, 21 dicembre 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Ilitaliano del 2019 diretto e interpretato da Ficarra e Picone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Sicilia, 2019. La chiesa di un piccolo paesino, Rocca di Mezzo Sicula, organizza tradizionalmente un presepe vivente. A dirigere le preparazioni è il sacerdote della chiesa, Valentino, un prete pignolo e molto legato all’immagine del presepe iconografico, che ha delegato alla preghiera il compito di risolvere qualsiasi impedimento, tant’è che quando gli si pone un problema davanti prega al posto di agire. Nel frattempo Salvo, un goffo ed egoista ladro di reliquie religiose, dopo aver scoperto il valore di un bambinello ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' stato venduto per 107.000 euro il primo messaggio sms della storia, finito oggi all'asta a Neuilly-sur-Seine, il… - matteosalvinimi : Questa è una bolletta della luce di un'azienda: a giugno pagava 15mila euro e a dicembre, stesso consumo, ne pagher… - statussquatter : RT @Debora92992943: Il nostro @meriadocco aggiunge l'elemento audio per consolidare la prima posizione nella classifica provvisoria della #… - bubinoblog : GUIDA TV 21 DICEMBRE 2021: UN MARTEDÌ TRA IL PRIMO NATALE, BLANCA E IL CIRCOLO DEGLI ANELLI - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: E' stato venduto per 107.000 euro il primo messaggio sms della storia, finito oggi all'asta a Neuilly-sur-Seine, il sobbo… -