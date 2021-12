Il primo Natale, C’est la vie! o The Bourne identity? La tv del 21 dicembre (Di martedì 21 dicembre 2021) Per la prima serata in tv martedì 21 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Blanca”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Tornando a casa”: il caso su cui Blanca si trova ad indagare la interessa molto da vicino: riguarda Carmine Russo, il padre di Sebastiano, il ragazzo che lei aveva indicato come l’assassino di sua sorella. La salute della ragazza è sempre più compromessa, mentre senza saperlo si avvicina inesorabilmente ad una trappola pericolosa che l’attende ormai da tempo. RaiDue alle 21.20 proporrà “Il Circolo degli Anelli”. La trasmissione rivelazione dell’estate 2021 che ha raccontato le imprese degli atleti italiani alle Olimpiadi di Tokyo, torna in versione natalizia per celebrare i campioni di quest’anno sportivo straordinario. Conduce Alessandra De Stefano. Con la partecipazione di Sara Simeoni, Jury Chechi e Ubaldo Pantani. Spazio ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 dicembre 2021) Per la prima serata in tv martedì 21su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Blanca”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Tornando a casa”: il caso su cui Blanca si trova ad indagare la interessa molto da vicino: riguarda Carmine Russo, il padre di Sebastiano, il ragazzo che lei aveva indicato come l’assassino di sua sorella. La salute della ragazza è sempre più compromessa, mentre senza saperlo si avvicina inesorabilmente ad una trappola pericolosa che l’attende ormai da tempo. RaiDue alle 21.20 proporrà “Il Circolo degli Anelli”. La trasmissione rivelazione dell’estate 2021 che ha raccontato le imprese degli atleti italiani alle Olimpiadi di Tokyo, torna in versione natalizia per celebrare i campioni di quest’anno sportivo straordinario. Conduce Alessandra De Stefano. Con la partecipazione di Sara Simeoni, Jury Chechi e Ubaldo Pantani. Spazio ...

