“Il presidente può spiazzare”: Vlahovic, ribaltone clamoroso (Di martedì 21 dicembre 2021) Dusan Vlahovic continua a segnare e a far sognare i tifosi della Fiorentina, ma il suo futuro continua ad essere un rebus I tifosi della Fiorentina devono star tranquilli perché il presidente Commisso farà di tutto per blindare Dusan Vlahovic. E’ questo, in sintesi, il pensiero di Giovanni Galli, ex portiere viola, intervenuto per commentare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 21 dicembre 2021) Dusancontinua a segnare e a far sognare i tifosi della Fiorentina, ma il suo futuro continua ad essere un rebus I tifosi della Fiorentina devono star tranquilli perché ilCommisso farà di tutto per blindare Dusan. E’ questo, in sintesi, il pensiero di Giovanni Galli, ex portiere viola, intervenuto per commentare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Pit1915 : RT @resqpeople: 'L'affermazione dell'art. 3 non può essere messa in discussione, è punto di partenza e punto di arrivo: ogni persona al mon… - danielamarch8 : RT @resqpeople: 'L'affermazione dell'art. 3 non può essere messa in discussione, è punto di partenza e punto di arrivo: ogni persona al mon… - giap87625642 : RT @resqpeople: 'L'affermazione dell'art. 3 non può essere messa in discussione, è punto di partenza e punto di arrivo: ogni persona al mon… - Papollo13 : @Mary_Cric @gm65_hertz @barbarab1974 Gliel'ho già scritto. Le alternative le può trovare sul sito I-care, president… - cecilia_strada : RT @resqpeople: 'L'affermazione dell'art. 3 non può essere messa in discussione, è punto di partenza e punto di arrivo: ogni persona al mon… -

Ultime Notizie dalla rete : presidente può La Fiorentina tuona: 'Le istituzioni controllino i pagamenti degli stipendi dei club di A' Desideriamo ricordare che l'attuale Proprietà del Presidente Rocco Commisso ha investito importanti ... Un investimento privato che si può certamente inquadrare come uno tra quelli più importanti fatti ...

Fazzone vince, il centrodestra esplode - ... da Terracina sino al Garigliano può vantare , sotto il profilo politico - amministrativo, un ... È la rappresaglia per il patto che ha portato all'elezione del forzista Alessandro Romoli a presidente ...

Quirinale, Renzi e la mossa Gentiloni che può scompaginare i poli La Repubblica Desideriamo ricordare che l'attuale Proprietà delRocco Commisso ha investito importanti ... Un investimento privato che sicertamente inquadrare come uno tra quelli più importanti fatti ...... da Terracina sino al Gariglianovantare , sotto il profilo politico - amministrativo, un ... È la rappresaglia per il patto che ha portato all'elezione del forzista Alessandro Romoli a...