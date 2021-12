Il paziente delle foto è Eduard Ciobanu, nonostante la confusione dei media (Di martedì 21 dicembre 2021) Il 20 dicembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un’immagine contenente cinque diversi screenshot tratti da altrettanti articoli di giornale. Tutti gli screenshot mostrano lo stesso paziente – un uomo con occhiali blu e cannula nasale – ma in due di questi viene descritto come un 47enne di nome “Eduard Ciobanu”, in due come un 52enne di nome “Cristian” e nell’ultimo come Marco Marchesin, il paziente sostenitore di tesi antivacciniste che dalla terapia intensiva dell’ospedale di Piacenza aveva registrato un video per esortare i suoi follower a vaccinarsi contro la Covid-19 (ne avevamo parlato qui). L’immagine oggetto della segnalazione sostiene insomma che la stessa foto sia stata utilizzata per illustrare diversi casi di ... Leggi su facta.news (Di martedì 21 dicembre 2021) Il 20 dicembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un’immagine contenente cinque diversi screenshot tratti da altrettanti articoli di giornale. Tutti gli screenshot mostrano lo stesso– un uomo con occhiali blu e cannula nasale – ma in due di questi viene descritto come un 47enne di nome “”, in due come un 52enne di nome “Cristian” e nell’ultimo come Marco Marchesin, ilsostenitore di tesi antivacciniste che dalla terapia intensiva dell’ospedale di Piacenza aveva registrato un video per esortare i suoi follower a vaccinarsi contro la Covid-19 (ne avevamo parlato qui). L’immagine oggetto della segnalazione sostiene insomma che la stessasia stata utilizzata per illustrare diversi casi di ...

