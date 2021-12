Il padre di Manuel Bortuzzo non cita Lulù durante l’incontro | la reazione di lei

Leggi su novella2000

(Di martedì 21 dicembre 2021): ilevita dire Lucrezia Momento emozionante ieri anche per. Il nuotatore ha ricevuto una graditissima sorpresa da parte di suo, che è ritornato in Casa dopo 3 mesi per dargli la giusta carica. Un incontro graditissimo, che ha commosso tanto il ragazzo e i telespettatori. Ma c’è un L'articolo proviene da Novella 2000.