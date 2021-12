Il noto blogger e attivista egiziano Alaa Abdel Fattah è stato condannato ad altri cinque anni di prigione (Di martedì 21 dicembre 2021) Lunedì un tribunale egiziano ha condannato a cinque anni di prigione il noto attivista e blogger egiziano Alaa Abdel Fattah, accusato di avere diffuso falsità che minano la sicurezza nazionale attraverso i social media. Fattah era già stato imprigionato dal 2014 Leggi su ilpost (Di martedì 21 dicembre 2021) Lunedì un tribunalehadiil, accusato di avere diffuso falsità che minano la sicurezza nazionale attraverso i social media.era giàimprigionato dal 2014

Egitto: icona rivoluzione 2011 condannato a 5 anni Lo rende noto la sorella e la sentenza, inappellabile, è stata poi confermata da una fonte ... si tratta di Mohamed al - Baqer, l'ex avvocato di Abdel Fattah, e il blogger Mohamed Ibrahim, alias Oxygen.

Il noto blogger e attivista egiziano Alaa Abdel Fattah è stato condannato ad altri cinque anni di prigione Il Post Egitto, condannato a cinque anni l’attivista Alaa Abdel Fattah Quattro anni al suo avvocato e al blogger Mohamed «Oxygen». Tutti e tre accusati di diffusione di notizie false.

