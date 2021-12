Il Nobel per la fisica Parisi | “Scettico su nucleare in Italia | meglio investire su fotovoltaico e risparmio energetico”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 dicembre 2021) “L’non è un buon posto per fare centrali nucleari: sono“, è questa la valutazione del premioper laGiorgioespressa durante l’evento “Quark e glaciazioni. Conversando sul semplice e sul complesso” che si è svolto oggi a Roma. L’incontro fa parte del programma di eventi collaterali di Tre Stazioni per Arte-Scienza, il progetto espositivo, ospitato negli spazi di Palazzo delle Esposizioni fino al 27 febbraio 2022, che comprende le tre grandi mostre “Ti con Zero”, “La Scienza di Roma. Passato, presente e futuro di una città” e “Incertezza, Interpretare il presente, prevedere il futuro”, quest’ultima a cura dell’Istituto Nazionale di(Infn) per il cui catalogo Giorgioha scritto il saggio “Il ...