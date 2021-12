Il No Vax indagato a Palermo nell’inchiesta sulle false vaccinazioni era un militante della Lega. Ad agosto aveva partecipato ad una cena con Salvini. (Di martedì 21 dicembre 2021) Filippo Accetta, il No Vax arrestato a Palermo nell’ambito dell’inchiesta sulle false vaccinazioni che oggi ha portato al fermo di tre persone (leggi l’articolo), ad agosto era tra i partecipanti alla cena promossa dalla Lega che vedeva come ospite anche il suo leader Matteo Salvini. Accetti è ritratto in una foto, scattata al “Taco Loco” di Palermo, proprio insieme al Capitano. La serata era stata organizzata dal deputato regionale Vincenzo Figuccia, segretario provinciale della Lega a Palermo, al quale il leader dei No Vax era molto Legato fino a due mesi fa. Ci sono anche video e manifesti che testimoniano il Legame dello stesso Accetta con la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 dicembre 2021) Filippo Accetta, il No Vax arrestato anell’ambito dell’inchiestache oggi ha portato al fermo di tre persone (leggi l’articolo), adera tra i partecipanti allapromossa dallache vedeva come ospite anche il suo leader Matteo. Accetti è ritratto in una foto, scattata al “Taco Loco” di, proprio insieme al Capitano. La serata era stata organizzata dal deputato regionale Vincenzo Figuccia, segretario provinciale, al quale il leader dei No Vax era moltoto fino a due mesi fa. Ci sono anche video e manifesti che testimoniano ilme dello stesso Accetta con la ...

Advertising

aquilotto1963 : RT @aquilotto1963: Filippo Accetta, il genio no vax fermato dalla Digos di Palermo e indagato per la storia schifosa delle vaccinazioni fin… - Fusillide : RT @Franco32656300: Ora una condanna esemplare!!! Palermo, l’infermiera fingeva di fare i vaccini ai No Vax per 400 euro: fermata con due… - cri11 : RT @freestyj1: Insomma Speranza e Draghi mentono al popolo su vax e gp, Zinga fa' scandalo sulle mascherine, Arcuri per peculato, Galli ind… - Franco32656300 : Ora una condanna esemplare!!! Palermo, l’infermiera fingeva di fare i vaccini ai No Vax per 400 euro: fermata con… - GianpaoloZatti : RT @freestyj1: Insomma Speranza e Draghi mentono al popolo su vax e gp, Zinga fa' scandalo sulle mascherine, Arcuri per peculato, Galli ind… -