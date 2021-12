Il necessario dibattito su come cambiare il Patto di Stabilità

Leggi su linkiesta

(Di martedì 21 dicembre 2021) Solo Marco Zatterin, su La Stampa, ha ricordato una settimana fa il compromesso faticoso raggiunto nella notte fra il 10 e l’11 dicembre 1991 su quello che sarebbe stato il “Trattato di Maastricht” entrato in vigore due anni dopo grazie al sofferto “oui” dei francesi nel referendum promosso da François Mitterrand e al doppio voto danese che fu ottenuto perché i governi concessero alla Danimarca una corposa lista di opting out che si aggiunsero a quelli concessi al Regno Unito in materia di cittadinanza e di moneta unica. Del Trattato di Maastricht è rimasto nella memoria collettiva solo il successivo “di” destinato a integrare e irrigidire i criteri legati alla moneta unica e definiti in un protocollo allegato al Trattato sui rapporti tra disavanzo e PIL e debito e PIL. Molto inchiostro è stato usato per spiegare le ragioni che spinsero ...