Il monito di Draghi: "Contro Omicron siamo obbligati alla massima cautela" (Di martedì 21 dicembre 2021) AGI - Contro la diffusione di Omicron serve la massima cautela. È il monito che Mario Draghi lancia di fronte alla Conferenza degli ambasciatori a due giorni dalla attesa cabina di regia sulla pandemia che potrebbe portare a nuove restrizioni. "La campagna di vaccinazione ci ha permesso di salvare vite e di riaprire l'economia, le scuole, i luoghi della nostra socialità" ha detto il premier, "L'arrivo della stagione invernale e la diffusione della variante Omicron ci obbligano però alla massima cautela nella gestione dei prossimi mesi. Il contrasto alla pandemia non è una questione soltanto interna, ma un tema centrale per la politica estera". "L'Italia ha reagito ..."

Ultime Notizie dalla rete : monito Draghi Il monito di Draghi: 'Contro Omicron siamo obbligati alla massima cautela' AGI - Contro la diffusione di Omicron serve la massima cautela. È il monito che Mario Draghi lancia di fronte alla Conferenza degli ambasciatori a due giorni dalla attesa cabina di regia sulla pandemia che potrebbe portare a nuove restrizioni . 'La campagna di ...

Nuove misure anti - covid? Ipotesi 'ma nulla è deciso' Draghi conferma quindi quanto già affermato domenica dal ministro Roberto Speranza , che aveva ... Nelle parole di Mattarella, anche un monito alla stampa sul risalto mediatico dato alle istanze no vax: ...

Il monito di Draghi: "Contro Omicron siamo obbligati alla massima cautela" AGI - Agenzia Giornalistica Italia Il monito di Draghi: "Contro Omicron siamo obbligati alla massima cautela" Il premier agli ambasciatori: "l'Italia ha dimostrato, ancora una volta, di saper reagire alle crisi più dure con coraggio, determinazione, unità" ...

Nuove misure anti-covid? Ipotesi “ma nulla è deciso” Nuove misure anti covid in Italia per arginare l'aumento dei contagi e proteggersi dalla variante Omicron? "Le decisioni verranno prese sulla base dei dati de ...

