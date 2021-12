Il meteo in Campania: le previsioni per martedì 21 dicembre (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora sole e bel tempo in Campania. Ecco le previsioni per martedì 21 dicembre: Avellino – Bel tempo. Vento da Est-Nord-Est con intensità di 20 km/h. Raffiche fino a 27 km/h. Temperature comprese tra 1°C e 8°C . Benevento – Bel tempo. Vento da ENE con intensità di 20 km/h. Raffiche fino a 27 km/h. Temperature: 3°C la minima e 10°C la massima. Caserta – Soleggiamento diffuso. Vento da ENE con intensità di 18 km/h. Raffiche fino a 28 km/h. Temperatura minima di 3 °C e massima di 11 °C. Napoli – Giornata serena. Vento da ENE con intensità di 16 km/h. Raffiche fino a 25 km/h. Temperatura minima di 5 °C e massima di 12 °C. Salerno – Poco nuvoloso o velato. Vento da ENE con intensità di 14 km/h. Raffiche fino a 22 km/h. Temperature: 8°C la minima e 12°C la massima. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora sole e bel tempo in. Ecco leper21: Avellino – Bel tempo. Vento da Est-Nord-Est con intensità di 20 km/h. Raffiche fino a 27 km/h. Temperature comprese tra 1°C e 8°C . Benevento – Bel tempo. Vento da ENE con intensità di 20 km/h. Raffiche fino a 27 km/h. Temperature: 3°C la minima e 10°C la massima. Caserta – Soleggiamento diffuso. Vento da ENE con intensità di 18 km/h. Raffiche fino a 28 km/h. Temperatura minima di 3 °C e massima di 11 °C. Napoli – Giornata serena. Vento da ENE con intensità di 16 km/h. Raffiche fino a 25 km/h. Temperatura minima di 5 °C e massima di 12 °C. Salerno – Poco nuvoloso o velato. Vento da ENE con intensità di 14 km/h. Raffiche fino a 22 km/h. Temperature: 8°C la minima e 12°C la massima. L'articolo proviene da ...

Advertising

anteprima24 : ** Il #Meteo in #Campania: le previsioni per martedì 21 dicembre ** - radiokemonia : Stai ascoltando: NOTIZIARIO METEO CAMPANIA- La musica anni 80 solo su - antonellaa262 : Meteo Campania: dalla Vigilia di Natale un ciclone piloterà una perturbazione atlantica pronta a rovinare le Feste… - antonellaa262 : La nuova allerta meteo Campania è stata diramata dalla Protezione civile a partire dalle 18 di oggi per le prossime… - radiokemonia : Stai ascoltando: NOTIZIARIO METEO-Campania-meteo-sera-domenica La musica anni 80 solo su -