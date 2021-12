Il Manchester United su Milinkovic-Savic: pronta una super offerta alla Lazio (Di martedì 21 dicembre 2021) Si avvicina la sessione invernale di calciomercato, le squadre del campionato di Serie A iniziano a muoversi per rinforzare le rose in vista della seconda parte della stagione. Una squadra potenzialmente molto forte è la Lazio, la compagine di Maurizio Sarri non è stata però continua e ha fatto i conti con qualche passo falso di troppo. Un big della squadra è Sergej Milinkovic-Savic, si tratta di uno dei migliori centrocampisti in circoLazione. Il serbo è finito nel mirino delle big e non è da escludere una cessione, difficile già a gennaio. La valutazione del presidente Lotito è di circa 75 milioni di euro, il Manchester United è un club pronto a fare follie per assicurarsi le prestazioni di Milinkovic. La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma i Red Devils ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 21 dicembre 2021) Si avvicina la sessione invernale di calciomercato, le squadre del campionato di Serie A iniziano a muoversi per rinforzare le rose in vista della seconda parte della stagione. Una squadra potenzialmente molto forte è la, la compagine di Maurizio Sarri non è stata però continua e ha fatto i conti con qualche passo falso di troppo. Un big della squadra è Sergej, si tratta di uno dei migliori centrocampisti in circone. Il serbo è finito nel mirino delle big e non è da escludere una cessione, difficile già a gennaio. La valutazione del presidente Lotito è di circa 75 milioni di euro, ilè un club pronto a fare follie per assicurarsi le prestazioni di. La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma i Red Devils ...

Advertising

goal : PSG v MANCHESTER UNITED. LIONEL MESSI v CRISTIANO RONALDO. The #UCLdraw didn't disappoint ?? - SkySport : ULTIM'ORA PREMIER CHIUSO IL CENTRO SPORTIVO DEL MANCHESTER UNITED Positivi al Covid alcuni giocatori e membri dello… - mundodeportivo : ?? PSG - MANCHESTER UNITED ?? MESSI vs CRISTIANO RONALDO #UCL #UCLdraw - CalcioWeb : Il #ManchesterUnited prepara l'assalto a #MilinkovicSavic, è il pezzo pregiato in #SerieA - junews24com : Alvarez Juve: triplo ostacolo per il gioiello argentino - -