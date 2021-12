Il Guardian: «La Gran Bretagna ha delegato al calcio le decisioni di sanità pubblica» (Di martedì 21 dicembre 2021) Mentre la Serie A deve affrontare il primo caso di partita annullata per un focolaio di Covid (con l’intervento di un’Asl) in Inghilterra stanno ben più avanti nel dibattito: il tasso di contagi tra i calciatori è altissimo, cancellano partite su partite, ma i club hanno deciso di andare avanti. Prendendosi una fetta enorme di responsabilità, anche collettiva. Ne scrive sul Guardian Jonathan Liew. Dal 2020, scrive l’editorialista, “proprio come il resto di noi, il calcio è andato avanti. Si è indurito e desensibilizzato. Il nostro concetto di sofferenza e perdita ha cominciato a frantumarsi e diffondersi; ha smesso di essere qualcosa che ci accadeva nel complesso ed è diventato qualcosa che è successo a noi come individui. Sono finiti i giorni in cui tutti ci fissavamo sui tassi di mortalità nazionali e guardavamo le notizie gravi dai reparti di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 dicembre 2021) Mentre la Serie A deve affrontare il primo caso di partita annullata per un focolaio di Covid (con l’intervento di un’Asl) in Inghilterra stanno ben più avanti nel dibattito: il tasso di contagi tra i calciatori è altissimo, cancellano partite su partite, ma i club hanno deciso di andare avanti. Prendendosi una fetta enorme di responsabilità, anche collettiva. Ne scrive sulJonathan Liew. Dal 2020, scrive l’editorialista, “proprio come il resto di noi, ilè andato avanti. Si è indurito e desensibilizzato. Il nostro concetto di sofferenza e perdita ha cominciato a frantumarsi e diffondersi; ha smesso di essere qualcosa che ci accadeva nel complesso ed è diventato qualcosa che è successo a noi come individui. Sono finiti i giorni in cui tutti ci fissavamo sui tassi di mortalità nazionali e guardavamo le notizie gravi dai reparti di ...

Advertising

napolista : Il Guardian: «La Gran Bretagna ha delegato al calcio le decisioni di sanità pubblica» “Dal 2020 il calcio è andato… - lellinara : RT @Michele_Arnese: In Gran Bretagna il tasso di disoccupazione è ulteriormente diminuito arrivando al 4,2%, rispetto al precedente 4,3%. I… - semeraro_g : RT @Michele_Arnese: In Gran Bretagna il tasso di disoccupazione è ulteriormente diminuito arrivando al 4,2%, rispetto al precedente 4,3%. I… - FilippoGiov : RT @Michele_Arnese: In Gran Bretagna il tasso di disoccupazione è ulteriormente diminuito arrivando al 4,2%, rispetto al precedente 4,3%. I… - Eventus_docet : RT @Michele_Arnese: In Gran Bretagna il tasso di disoccupazione è ulteriormente diminuito arrivando al 4,2%, rispetto al precedente 4,3%. I… -