Il governo pensa di combattere il cyberbullismo stanziando solamente 2 milioni di euro (Di martedì 21 dicembre 2021) Il cyberbullismo è un problema globale e anche l'Italia ha visto crescere – soprattutto durante quesi quasi due anni di pandemia in cui si è intensificato, anche tra i più giovani, l'utilizzo di piattaforme social e digitali – questo fenomeno che, in alcuni (comunque troppi) casi, rischia di provocare degli effetti devastanti nella vita dei ragazzi. Il governo Draghi, con un'intesa su un emendamento alla Legge di Bilancio economica condiviso dall'intera maggioranza, ha deciso di dare il via alla creazione di un fondo ad hoc. Iniziativa lodevole, anche sei i presupposti economici sembrano non essere dei più esaltanti. LEGGI ANCHE > Salta l'emendamento per le firme digitali anche per la presentazione delle liste Le perplessità, dunque, arrivano dai numeri. Perché lo stanziamento è di soli 2 milioni di euro e, per il ...

