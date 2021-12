(Di martedì 21 dicembre 2021) Ci avete segnalato un post che appare condiviso su svariate bacheche social, noi ve lo proponiamo come l’ha condiviso il profilo L’anarchico su Facebook in data 14 dicembre 2021: IlINOCULERÁtutti i… Gazzetta ufficiale n° 206 del 9/12/2021. Si miei cari avete capito proprio bene, il 24/12/2021 alla vigilia di Natale, come regalo sotto l’albero troveremo la legge più SCHIFOSA che il genere umano abbia mai IMMAGINATO di elargire, ricorda molto la STRAGE degli INNOCENTI di MOSÈ o del CRISTO. Leggete attentamente e DIFFONDETE con ogni mezzo : Delega alper l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controverse misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle ...

butacit : Il governo inoculerà forzatamente i bambini -

Bufale Un Tanto Al Chilo

