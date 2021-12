Il Dortmund corre ai ripari | Ziyech e Zakaria gli obiettivi per gennaio

(Di martedì 21 dicembre 2021) Stagione poco esaltante. Per merito degli altri (Bayern), ma anche per demerito proprio. Il Borussiavuolere ai. Dopo la retrocessione in Europa League ed essendo già a - 9 dalla ...

La Gazzetta dello Sport

Stagione poco esaltante. Per merito degli altri (Bayern), ma anche per demerito proprio. Il Borussiavuole correre ai ripari. Dopo la retrocessione in Europa League ed essendo già a - 9 dalla vetta, i gialloneri vogliono strutturarsi meglio in vista della seconda parte di stagione. Per ...Il Borussiaai ripari. Stando a quanto riportato dalla Bild , i gialloneri avrebbero già scelto il sostituto di Erling Haaland . nel caso in cui il bomber norvegese, a fine stagione, decidesse di ...