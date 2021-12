Il divorzio allo sceicco di Dubai costerà oltre mezzo miliardo di sterline

(Di martedì 21 dicembre 2021) Lodidovrà dare all’incircadiall’ex moglie dopo il. lodovrà dalle alla moglie 554milioni diMohammed bin Rashid Al Maktoum, principe ereditario die premier degli Emirati Arabi Uniti, dovrà pagare una cifra enorme dopo il: 554 milioni di(733 milioni di dollari). I soldi vanno alla principessa Haya, la sua ex moglie, per risolvere la battaglia legale sulla custodia dei loro due figli. A stabilirlo è stato il giudice Philip Moor dell’Alta Corte di Londra. I soldi servono a garantire la sicurezza della principessa e dei figli Il giudice ha affermato che l’obiettivo è quello di garantire alla ...

Il risarcimento andrebbe anche a compensare le perdite conseguenti al divorzio. La Corte chiede allo sceicco di sganciare 251 milioni di sterline nei prossimi tre mesi, per il mantenimento delle ... Lo Sceicco di Dubai dovrà dare all'incirca mezzo miliardo di sterline all'ex moglie. Per loro lui consiste nella peggior minaccia. L'Alta Corte ha ordinato allo sceicco Mohammed bin Rashid al-Maktoum, amico della regina Elisabetta, di pagare la ex moglie, sorella del re di Giordania e difesa dall'avvocata del principe Carlo ...