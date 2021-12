Il Ddl Zan? Un inganno. Sinistra smascherata: altro che diritti, la legge pro gay è pura propaganda (Di martedì 21 dicembre 2021) Spiace un po', ma non sorprende per nulla che i sostenitori del defunto Ddl Zan si propongano di rilanciare l'iniziativa denunciandone il fallimento per colpa «di chi voleva trattare con gli alleati di Orbàn». La miglior prova che si trattasse di un esperimento di balorda riaffermazione identitaria, del tutto incurante degli evidentissimi e gravi difetti per cui si segnalava quel proposito di presunta riforma civile, sta proprio qui: nel passarlo come una "legge di civiltà" soccombente nella lotta contro le forze incivili che ne hanno impedito l'approvazione. Ma la realtà è che i fascismi e i razzismi e l'omotransfobia non c'entrano nulla con le serissime ragioni di dubbio costituzionale e liberale che si opponevano a quel pericoloso articolato; e se pure fosse vero che alcuni si sono compiaciuti di quell'affossamento per motivi ignobili, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Spiace un po', ma non sorprende per nulla che i sostenitori del defunto Ddlsi propongano di rilanciare l'iniziativa denunciandone il fallimento per colpa «di chi voleva trattare con gli alleati di Orbàn». La miglior prova che si trattasse di un esperimento di balorda riaffermazione identitaria, del tutto incurante degli evidentissimi e gravi difetti per cui si segnalava quel proposito di presunta riforma civile, sta proprio qui: nel passarlo come una "di civiltà" soccombente nella lotta contro le forze incivili che ne hanno impedito l'approvazione. Ma la realtà è che i fascismi e i razzismi e l'omotransfobia non c'entrano nulla con le serissime ragioni di dubbio costituzionale e liberale che si opponevano a quel pericoloso articolato; e se pure fosse vero che alcuni si sono compiaciuti di quell'affossamento per motivi ignobili, ...

LaStampa : Letta: ad aprile tornerò alla carica, approvare il ddl Zan - BallettiRoberto : Certo tranquillo me lo segno sull'agenda. - TommyBrain : Ddl Zan, Marco Rizzo-PC: Diritti civili usati strumentalmente, in Senato la battaglia è per ...' - IacobellisT : Ddl Zan, Marco Rizzo-PC: +Diritti civili usati strumentalmente, in Senato la battaglia è per ...' - Olindo35055898 : RT @fratotolo2: Senatore #Pd @Tommasocerno (già contrario al Ddl Zan): “Se la politica non comincia a dire la verità, si mobiliteranno quel… -