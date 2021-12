Il Covid uccide intera famiglia in pochi giorni a San Marcello Piteglio (Pistoia) (Di martedì 21 dicembre 2021) Padre, madre e figlia , tutti e tre Testimoni di Geova e non vaccinati, sono morti nel giro di quattro giorni a causa del Covid-19 . I tre risiedevano nel comune di San Marcello Piteglio , sulla montagna... Leggi su feedpress.me (Di martedì 21 dicembre 2021) Padre, madre e figlia , tutti e tre Testimoni di Geova e non vaccinati, sono morti nel giro di quattroa causa del-19 . I tre risiedevano nel comune di San, sulla montagna...

