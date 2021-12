Il Covid ferma anche l'Olimpia Milano: saltano due gare (Di martedì 21 dicembre 2021) Olimpia Milano bloccata dal Covid. La diffusione del virus in casa dei biancorossi, con sei casi di positività, ha portato l'Ats locale ad imporre la sospensione dell'attività dell'Armani: quarantena domiciliare... Leggi su europa.today (Di martedì 21 dicembre 2021)bloccata dal. La diffusione del virus in casa dei biancorossi, con sei casi di positività, ha portato l'Ats locale ad imporre la sospensione dell'attività dell'Armani: quarantena domiciliare...

Advertising

myrtamerlino : #Novavax autorizzato da #Ema. Quinto #vaccino approvato in Europa. Per fortuna la scienza non ascolta i complottist… - thevolleynews : Futura ferma causa Covid: saltano quarti di Coppa Italia e match di S. Stefano - - sowmyasofia : Premier League: il Covid non ferma il tradizionale Boxing Day - zazoomblog : Premier League: il Covid non ferma il tradizionale Boxing Day - #Premier #League: #Covid #ferma - LazioNews_24 : UFFICIALE Il #Covid ferma la #Salernitana: rinviata la partita contro l’#Udinese -