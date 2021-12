Il Covid blocca la Salernitana, annullata la trasferta a Udine (Di martedì 21 dicembre 2021) AGI - A causa dei positivi al Covid nel gruppo squadra, la Salernitana non è partita per Udine dove avrebbe dovuto giocare alle 18,30 contro l'Udinese: lo ha comunicato nella notte il club campano dopo che era sembrato che l'emergenza fosse rientrata. "L'U.S. Salernitana 1919, a seguito di accertate positività nel gruppo squadra", ha reso noto il club, "prende atto delle disposizioni dell'Asl di Salerno che ha richiesto la sospensione dell'attività della squadra e ne ha vietato la partecipazione ad eventi sportivi". "La società ha provveduto a comunicare tali disposizioni alla Lega Serie A e si rende disponibile ad ogni tipo di accertamento da parte delle autorità sanitarie locali". Fino a lunedì 20 dicembre erano almeno tre i contagiati nel gruppo squadra granata. In serie B per lo stesso motivo è stata rinviata Lecce-Vicenza di ... Leggi su agi (Di martedì 21 dicembre 2021) AGI - A causa dei positivi alnel gruppo squadra, lanon è partita per Udine dove avrebbe dovuto giocare alle 18,30 contro l'Udinese: lo ha comunicato nella notte il club campano dopo che era sembrato che l'emergenza fosse rientrata. "L'U.S.1919, a seguito di accertate positività nel gruppo squadra", ha reso noto il club, "prende atto delle disposizioni dell'Asl di Salerno che ha richiesto la sospensione dell'attività della squadra e ne ha vietato la partecipazione ad eventi sportivi". "La società ha provveduto a comunicare tali disposizioni alla Lega Serie A e si rende disponibile ad ogni tipo di accertamento da parte delle autorità sanitarie locali". Fino a lunedì 20 dicembre erano almeno tre i contagiati nel gruppo squadra granata. In serie B per lo stesso motivo è stata rinviata Lecce-Vicenza di ...

