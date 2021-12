(Di martedì 21 dicembre 2021) Ci sarà o no la? Tra oggi e domani dovrebbe arrivare la decisione definitiva. Intanto il Corriere dello Sport mette in fila tutti coloro che non la vogliono. Ieri, presidente Fifa, ha detto che con la riforma dei calendari verrebbe spostata a settembre. La Fifa e il suo presidente, Gianni, vedrebbero di buon occhio un rinvio. La Caf, la federcalcio africana, fa il doppio gioco e il Camerun, Paese ospitante,ovviamente organizzare l’evento dopo i due rinvii che ha dovuto sopportare negli anni: il primo per il ritardo nell’adeguamento delle strutture, il secondo causa Covid. I, soprattutto quelli inglesi, vorrebbero un rinvio o quantomeno che i loro giocatori non vengano convocati dalle rispettive nazionali. Si sono lamentati anche gli ...

Advertising

napolista : Il Corsport: “Nessuno vuole la Coppa d’Africa: Infantino, i club, persino gli egiziani” Tra oggi e domani la decis… - ParadiseEbbasta : @capuanogio Il problema invece è il fallo iniziale del francese cosa che nessuno a visto ed è molto grave, #gds &… - Castistyle7 : @salvione @sscnapoli @acmilan @SerieA @CorSport Pasquale almeno cambia nome dai ,metti Gianmarco poi scrivilo sennò… - CONTINUASOGNARE : Siamo CAMPIONI D'INVERNO ma nessuno ne parla . Quanto è bello il calcio , quanto è bella l'informazione sportiva .… - belafadiga : @Fiorentinanews @CorSport Incredibile, io ero nei distinti, che nessuno parli del fatto che Nico rende 100 volte di… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsport Nessuno

TUTTO mercato WEB

- Insigne, il rinnovo è un arredo permanente della città.dei due vuole fare passi avantiCosì come a centrocampo deve sostituire Anguissa e Fabian Ruiz con la coppia Demme Lobotka, in cui "dei due ha la stessa capacità di recupero - palla di Anguissa". L'unico reparto in cui il ...Simone se ne va" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Vittoria semplice per l'Inter contro la Salernitana. Nerazzurri vittoriosi per 5-0 in trasferta e sempre ...Insigne rinnovo Napoli Napoli calcio - 'Il capitano pretende da tempo un trattamento economico da leader, il presidente non intende svenarsi, ma sa che è difficile trovare di meglio'. Così l'edizione ...