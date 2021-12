Il coro stonato dei tre virologi | Crisanti | Pregliasco e Bassetti cantano “Sì sì vax” sulle note di Jingle Bells

Advertising

muffetta1 : Katia che ha stonato l'Ave Maria..cosa pretende? ...il coro gospel??? ?????? ...#gfvip - Eleonora7711 : @redazioneiene @gaetanopecoraro avete sempre dimostrato il coraggio di dire verità senza guardare in faccia a nessu… - Eleonora7711 : @redazioneiene avete sempre dimostrato il coraggio di dire verità senza guardare in faccia a nessuno, ma questa vo… - Eleonora7711 : @redazioneiene @gaetanopecoraro @redazioneiene avete sempre dimostrato il coraggio di dire verità senza guardare in… - E_Forense : RT @LucianoPetrullo: #ilmondoinuntweet Onore a #Landini, l'unico a oggi, che si è messo di traverso a #Draghi. L'unico fuori dallo stonato… -

Ultime Notizie dalla rete : coro stonato

Il Fatto Quotidiano

... che perde in intimismo e quasi rap sussurrato di Faletti, anche, di quel Sanremo 1994, per ... ovviamente, a "Vaffanculo" cantata inda tutto il teatro. Con dedica speciale, stavolta: "...invece è il duo Mercurio - Marte, chiuso come un diavolo in bottiglia, nella tua dodicesima ... Peccato che fuori dalresti la tua stella guida Urano che ti stuzzica con un quadrato, mentre ...Torna anche quest'anno, dal 27 al 29 dicembre alle 21 al Teatro Duse di Bologna, il tradizionale concerto di fine anno dell'Orchestra Senzaspine, "Bollicine", anche in questa ottava edizione dedicato ...Dicono che… alla messa cantata che è andata in scena in Città Metropolitana, dove si è rinsaldato l’asse tra Alberto Cirio e Stefano Lo Russo, l’unica voce stonata sia stata quella di Giovanni Quaglia ...