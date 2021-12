Il Consiglio dei ministri è il nuovo Parlamento

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 21 dicembre 2021) L’eccezionalità di una legge di bilancio votata dal Senato in una sola seduta fiume, a dieci giorni dall’esercizio provvisorio, non si esaurisce nell’affanno della rincorsa che ogni anno caratterizza il passaggio parlamentare. Le maratone in commissione Bilancio esistono da sempre e da sempre ci sono gli emendamenti surreali, che il gergo dei lavori definisce marchette. E la stessa considerazione vale per le sedute sconvocate di continuo e per la veglia in attesa della bollinatura della Ragioneria generale dello Stato. Insomma c’è un protocollo che tiene dentro le regole e chi queste regole le maneggia, cioè i parlamentari, a loro volta espressione di volontà politiche differenti. Il caratteredella manovra 2021 è rappresentato dalle modalità e dall’intensità della scollatura, anch’essa non inedita, tra ile il Governo. Insomma ...