Il comparto oil guida la riscossa di Piazza Affari

(Di martedì 21 dicembre 2021) Messe temporaneamente da parte le tensioni relative la variante Omicron, anche alla luce delle indicazioni positive arrivate nelle ultime ore (il ‘booster’ di Moderna fornisce un’adeguata protezione contro il nuovo ceppo), la seduta disi è chiusa in solido territorio positivo: il paniere delle blue chip, il Ftse Mib, in chiusura di contrattazioni si è fermato a 26.653,3 punti, +1,82% rispetto al dato precedente. A spingere al rialzo lafinanziaria milanese è stato ilenergetico, che ha approfittato del ritorno degli acquisti sul Brent (il future con consegna marzo quota in rialzo del 2,6% a 73,5 dollari al barile), per recuperare parte delle posizioni perse nelle ultime sedute: Eni ha chiuso con un +2,92%, Tenaris ha segnato un +3,29% e Saipem ha messo a segno la performance migliore ...

Bene anche le banche, mentre il mercato continua a interrogarsi sul destino dei due principali dossier aperti nel: Mps (+0,75%) e Carige (+1,66%). UniCredit in particolare ha guadagnato il 3,...Con eToro puoi fare trading sulle azioni senza pagare commissioni>> per attivare la demo gratuita A livello settoriale, invece, suggeriamo di avere un occhio di riguardo per il. Grazie ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 dic - Rimbalzo riuscito per le Borse europee, che si sono messe alle spalle la difficile seduta della vigilia e hanno recuperato terreno spinte dagli acquis ...(Teleborsa) - Si muovono al rialzo i prezzi del petrolio dopo il forte ribasso della vigilia innescato da aspettative del mercato di nuove restrizioni più severe (come il lockdown in Olanda) in scia a ...