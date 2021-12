Il circolo degli Anelli sotto l’albero: su Rai2 la serata che celebra lo sport italiano del 2021 (Di martedì 21 dicembre 2021) La trasmissione rivelazione dell’anno torna in una versione natalizia che intende celebrare il grande anno di sport che ha vissuto la nostra nazione in questo spettacolare 2021. Va in onda oggi martedì 21 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:20 circa ovviamente su Rai2 la divertente trasmissione Il circolo degli Anelli sotto l’albero, condotta ancora una volta da Alessandra De Stefano in compagnia dei soliti compagni di viaggio Sara Simeoni e Jury Chechi. La trasmissione torna in una versione al passo con i tempi che stiamo vivendo al ridosso del natale per approfittare dell’occasione speciale e rendere omaggio agli atleti che hanno reso grande l’Italia durante le Olimpiadi di Tokyo 2020 e non solo, ascoltando non ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 21 dicembre 2021) La trasmissione rivelazione dell’anno torna in una versione natalizia che intendere il grande anno diche ha vissuto la nostra nazione in questo spettacolare. Va in onda oggi martedì 21 dicembrea partire dalle ore 21:20 circa ovviamente sula divertente trasmissione Il, condotta ancora una volta da Alessandra De Stefano in compagnia dei soliti compagni di viaggio Sara Simeoni e Jury Chechi. La trasmissione torna in una versione al passo con i tempi che stiamo vivendo al ridosso del natale per approfittare dell’occasione speciale e rendere omaggio agli atleti che hanno reso grande l’Italia durante le Olimpiadi di Tokyo 2020 e non solo, ascoltando non ...

