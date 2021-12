Il cibo per cani sani e felici (che facilita la vita ai padroni) (Di martedì 21 dicembre 2021) La grande novità in fatto di petfood si chiama Amusi: propone alimenti sani preparati con ingredienti di prima scelta e con il supporto di nutrizionisti, che arrivano direttamente a casa in pochi clic, con un servizio personalizzato Leggi su vanityfair (Di martedì 21 dicembre 2021) La grande novità in fatto di petfood si chiama Amusi: propone alimentipreparati con ingredienti di prima scelta e con il supporto di nutrizionisti, che arrivano direttamente a casa in pochi clic, con un servizio personalizzato

Advertising

_Nico_Piro_ : Risposta a quelli che mi chiedono come aiutare. Non mi sento di dare consigli anche perchè molte org locali non ci… - emmabonino : Non riesco a darmi pace: come è possibile che in Ue ci sentiamo invasi da 7mila poveracci? Non hanno cibo, coperte,… - amnestyitalia : #Myanmar: la giunta militare sta tentando sistematicamente di ridurre alla fame la popolazione e impedire l’accesso… - SimonettaCom : RT @_Nico_Piro_: Risposta a quelli che mi chiedono come aiutare. Non mi sento di dare consigli anche perchè molte org locali non ci sono pi… - SirBurt3 : RT @SaveChildrenIT: In #Afghanistan è in corso la peggiore crisi umanitaria di sempre e milioni di bambini sono senza cibo e al freddo. Don… -