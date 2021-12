Il centrodestra farà il punto sul Quirinale (e non solo) da Berlusconi (Di martedì 21 dicembre 2021) AGI - Un pranzo in una delle piazze di transito tra il Senato e Palazzo Montecitorio, ristorante assai frequentato da parlamentari e giornalisti, 'seconda casa' dei leghisti in trasferta a Roma. Se Letizia Moratti fosse davvero il candidato 'segreto' che ha intenzione di proporre alla coalizione per la corsa al Colle, la location scelta da Giorgia Meloni per l'incontro, avvenuto all'inizio della settimana scorsa, forse non era la più adatta. La presidente di Fratelli d'Italia ha confermato il colloquio, anticipato da un quotidiano. "Incontro segreto? Vicino Montecitorio? Non abbiamo parlato di Quirinale con Letizia Moratti, ci conosciamo da una vita. Non è che ogni volta che incontro qualcuno lo voglio candidare al Quirinale", ha sostenuto Meloni. "Dopo presidenti che vengono tutti dalla stessa cultura politica, mi piacerebbe avere un presidente che ... Leggi su agi (Di martedì 21 dicembre 2021) AGI - Un pranzo in una delle piazze di transito tra il Senato e Palazzo Montecitorio, ristorante assai frequentato da parlamentari e giornalisti, 'seconda casa' dei leghisti in trasferta a Roma. Se Letizia Moratti fosse davvero il candidato 'segreto' che ha intenzione di proporre alla coalizione per la corsa al Colle, la location scelta da Giorgia Meloni per l'incontro, avvenuto all'inizio della settimana scorsa, forse non era la più adatta. La presidente di Fratelli d'Italia ha confermato il colloquio, anticipato da un quotidiano. "Incontro segreto? Vicino Montecitorio? Non abbiamo parlato dicon Letizia Moratti, ci conosciamo da una vita. Non è che ogni volta che incontro qualcuno lo voglio candidare al", ha sostenuto Meloni. "Dopo presidenti che vengono tutti dalla stessa cultura politica, mi piacerebbe avere un presidente che ...

Ultime Notizie dalla rete : centrodestra farà Province: Campobasso, insediati nuovi consiglieri eletti Per la lista di centrodestra entrano Simona Valente, Orazio Civetta, Gianni Di Iorio , Vincenzo ... Sono certo che anche nelle commissioni ognuno farà valere la propria esperienza al servizio dei ...

Centrodestra, Landriscina in corsa da solo? Franco Brenna frena: 'L'unità è necessaria' ... Mario Landriscina cosa deciderà di fare? Si ripresenterà? Lo farà dopo aver portato a termine un'operazione di ricucitura all'interno della traballante coalizione di centrodestra " evenienza ...

