Il castello de “Il Padrino III” è stato messo in vendita per 6 milioni di euro

(Di martedì 21 dicembre 2021) Fece da sfondo alla rinomata produzione di Francis Ford Coppola, ilreale di Don Lucchesi ad Arcireale, ambientazione di molte scene de “Il”, ed ora èinper la somma di 6di. Il meravigliosode “Il” Adorna lo spettacolare e suggestivo paesaggio offerto dalla Sicilia il meraviglioso, protagonista di una storia importante, che si trova ad Acireale, comune della provincia di Catania.La roccaforte risale alla fine dell’800, ed era di proprietà della famiglia Pennisi di Floristella, una casata nobile della città, diventata famosa nel mondo del cinema per fare da sfondo a varie pellicole celebrate dalla critica come Un bellissimo novembre, ...

La dimora si trova ad Acireale, e adorno in modo spettacolare il paesaggio della Sicilia. Come è composta e a quando risale ...Realizzato alla fine del XIX secolo, incanta ancora per la sua magnificenza, la natura rigogliosa del giardino che lo circonda e la ricchezza degli arredi.