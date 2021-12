Il Brasile di Bolsonaro ha seppellito 618 mila vittime di Covid | una strage figlia del negazionismo

Advertising

Rosyfree74 : RT @ComunistaRosso: Adesso tocca al Brasile mandare all'inferno Bolsonaro. A quel punto il messaggio sarebbe forte e chiaro: gli USA sono u… - globalistIT : - CesareInvictus : RT @ComunistaRosso: Adesso tocca al Brasile mandare all'inferno Bolsonaro. A quel punto il messaggio sarebbe forte e chiaro: gli USA sono u… - kiara86769608 : RT @ultimora_pol: #Sondaggi #Brasile #Presidenziali Sondaggio di Ipespe sul secondo turno: #Lula (#PT|Centro-sinistra): 53% (+1) Jair #Bo… - ComunistaRosso : Adesso tocca al Brasile mandare all'inferno Bolsonaro. A quel punto il messaggio sarebbe forte e chiaro: gli USA so… -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile Bolsonaro

Rai News

La quarta ondata ha oltrepassato il vecchio Continente e dopo essere approdata negli usa si è spinta più a sud dove i contagi da Coronavirus sono letteralmente esplosi : ilha sfiorato i 618 mila morti per coronavirus, dall'inizio della pandemia, mentre ha già superato i 141 milioni di persone con le due dosi dei vaccini, secondo informazioni parziali dei 27 ...Negli Stati Uniti Donald Trump è stato sconfitto e Jairsi appresta a fare la stessa fine in. Non sarebbe male se anche l'Italia contribuisse alla ripresa di una civiltà mondiale.Dal 10 gennaio al 14 febbraio 2022 alla Fucina Culturale Machiavelli di Verona si terrà la rassegna "Mondovisioni".È un voto di rivolta, una svolta che ci riguarda direttamente. Intanto e subito chiama a verifica le forze di sinistra e i movimenti d’opposizione del Continente latinoamericano ...