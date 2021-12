Il bellissimo ‘Natale cantato’ dai ragazzi dell’Accademia del cuore’, protagonisti di un video emozionante (Di martedì 21 dicembre 2021) In occasione delle festività i ragazzi dell’Accademia hanno realizzato un video di pace, amore e speranza, sulle note del successo di Eros Ramazzotti “Buon Natale (Se vuoi)” “Stella cometa sarai, stella purissima Se dall’alto dei cieli un bel giorno la pace vedrai…” recita un passo della canzone che i ragazzi hanno scelto in segno di speranza e per un futuro migliore. Dal loro mondo purtroppo diverso e meno fortunato, arriva un messaggio d’amore prendendo in prestito le parole di Eros Ramazzotti, con il sogno, magari un giorno… di cantare insieme a lui e condividere le loro speranze. A volte gli auspici più autentici arrivano proprio dai più deboli e l’Accademia l’Arte nel cuore ci insegna che desiderare qualcosa fortemente significa ottenerlo, e chi meglio di questi ragazzi può dimostrarlo? Perché… ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 dicembre 2021) In occasione delle festività ihanno realizzato undi pace, amore e speranza, sulle note del successo di Eros Ramazzotti “Buon Natale (Se vuoi)” “Stella cometa sarai, stella purissima Se dall’alto dei cieli un bel giorno la pace vedrai…” recita un passo della canzone che ihanno scelto in segno di speranza e per un futuro migliore. Dal loro mondo purtroppo diverso e meno fortunato, arriva un messaggio d’amore prendendo in prestito le parole di Eros Ramazzotti, con il sogno, magari un giorno… di cantare insieme a lui e condividere le loro speranze. A volte gli auspici più autentici arrivano proprio dai più deboli e l’Accademia l’Arte nel cuore ci insegna che desiderare qualcosa fortemente significa ottenerlo, e chi meglio di questipuò dimostrarlo? Perché… ...

