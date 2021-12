Il 6 gennaio c’è Juventus-Napoli: arriva una richiesta dal club (Di martedì 21 dicembre 2021) La richiesta del club agli azzurri in vista di Juventus-Napoli: “L’incubo Covid è prepotente, la società chiede di evitare cene affollate”. Secondo quanto riportato da … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 21 dicembre 2021) Ladelagli azzurri in vista di: “L’incubo Covid è prepotente, la società chiede di evitare cene affollate”. Secondo quanto riportato da … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ANPALgov : RT @GaranziaG: ?? Vuoi partecipare al servizio civile universale? Ci sono ben 2.828 progetti e più di 57mila posti disponibili! Per presen… - RevengeEmi : RT @BluDiChina: @P4Ql4 @albertosorge In parte devono far fuori i vaccini scaduti (per me li possono buttare con #Bassetti), in parte prepar… - F1N1no : @1897_frank @capuanogio Arrivabene dice che non ci saranno colpi da teatro a gennaio. Ha specificato che non tutti… - ElTrattore : RT @FootballAndDre1: Secondo la Gazzetta, a gennaio potrebbero partire: #Vecino, per il quale si era mosso il Napoli e anche il Genoa. Lui… - FootballAndDre1 : Secondo la Gazzetta, a gennaio potrebbero partire: #Vecino, per il quale si era mosso il Napoli e anche il Genoa. L… -

Ultime Notizie dalla rete : gennaio c’è Golden Boy 2021, Pedri: "Ora viene il bello" Tuttosport