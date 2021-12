Il 21 dicembre è la giornata mondiale dello snowboard (Di martedì 21 dicembre 2021) Il 21 dicembre si celebra la giornata mondiale dello snowboard, uno sport invernale molto amato ma che richiede molta preparazione. giornata mondiale dello snowboard: storia, popolarità e benefici Lo snowboard è uno sport nato negli anni sessanta negli Stati Uniti. Consiste nello scivolare compiendo evoluzioni lungo pendenze innevate mantenendosi in equilibrio su un’apposita tavola alla quale lo snowboarder fissa i propri scarponi mediante degli attacchi. Lo snowboard è divenuto disciplina olimpica nel 1998 e disciplina paraolimpica nel 2014 Lo snowboard negli ultimi anni ha visto crescere la sua popolarità, sia come attività invernale che come sport olimpico. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) Il 21si celebra la, uno sport invernale molto amato ma che richiede molta preparazione.: storia, popolarità e benefici Loè uno sport nato negli anni sessanta negli Stati Uniti. Consiste nello scivolare compiendo evoluzioni lungo pendenze innevate mantenendosi in equilibrio su un’apposita tavola alla quale loer fissa i propri scarponi mediante degli attacchi. Loè divenuto disciplina olimpica nel 1998 e disciplina paraolimpica nel 2014 Lonegli ultimi anni ha visto crescere la sua popolarità, sia come attività invernale che come sport olimpico. ...

