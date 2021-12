Ieri è stato battuto il record di Green Pass da tampone scaricati: per la prima volta oltre il milione (Di martedì 21 dicembre 2021) Nella giornata di Ieri è stato stabilito il record per i Green Pass da tampone: per la prima volta è stata superata quota un milione. Per la precisione ne sono stati scaricati 1.034.214, sul totale delle certificazioni verdi scaricate Ieri di 1.462.426: di queste, 411.844 erano per il vaccino, altre 16.368 da guarigione. Complessivamente i Pass emessi sono saliti a 162.044.377. Un record che pone nuovamente il tema delle misure di contrasto alla pandemia: “Che il tampone diventi misura ordinaria per un vaccinato con super Green Pass per vivere la propria socialità contraddice tutto il lavoro fatto”, dice Alberto Cirio, ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Nella giornata distabilito ilper ida: per laè stata superata quota un. Per la precisione ne sono stati1.034.214, sul totale delle certificazioni verdi scaricatedi 1.462.426: di queste, 411.844 erano per il vaccino, altre 16.368 da guarigione. Complessivamente iemessi sono saliti a 162.044.377. Unche pone nuovamente il tema delle misure di contrasto alla pandemia: “Che ildiventi misura ordinaria per un vaccinato con superper vivere la propria socialità contraddice tutto il lavoro fatto”, dice Alberto Cirio, ...

Advertising

chetempochefa : Anche ieri ottimi ascolti per #CTCF che sfiora i 2 milioni e mezzo di telespettatori e il 10,4% di share, con un pi… - Ruffino_Lorenzo : Il 77.9% della popolazione totale è stato completamente vaccinato e il 3.1% è in attesa di seconda dose. Ha ricevut… - carlaruocco1 : Sei stato un grande #Papà.Un Maestro di vita.Un Uomo di grande classe.Quello che sono oggi lo devo a te. Ciò che le… - robertamonta : RT @gpalmero3: VELLETRI SMARRITA ieri ALLE 12 IL CANE MARGOT È USCITA DAL CANCELLO NON È PIÙ TORNATA VIVE CON LA MIA MAMMA 94 ANNI E DISPE… - LeoMuti2 : Chicco MENTANA è preoccupato per 'l'aumento dei CONTAGI'. Spiegategli che ieri è stato fatto UN MILIONE di tamponi.… -